El juicio contra el barranquillero Álex Saab en Estados Unidos ya es toda una novela. Con su decisión de declararse no culpable de lavar 350 millones de dólares del régimen de Nicolás Maduro, quedó claro que está surtiendo efecto la presión de Venezuela al impedir que su esposa, la italiana Camila Fabri, salga del país.

Aunque públicamente Fabri da declaraciones exigiendo la libertad de su marido, e incluso asegurando que el pago de su defensa ante una corte federal de Florida sale de sus bolsillos, lo cierto es que personas en Caracas cercanas a su entorno aseguran que lo estaría haciendo obligada.

EL COLOMBIANO estableció que la italiana ha explorado la posibilidad de salir de Venezuela al menos en tres oportunidades, pero el Palacio de Miraflores —sede del Gobierno de Maduro— le ha hecho saber por varios canales que eso no es posible hasta que se decida la suerte judicial de Saab en Estados Unidos.

Además, luego de que se conociera que el otrora reputado profesor Bruce Bagley admitió que ayudó a blanquear 3 millones de dólares del régimen por petición de Saab, por lo cual enfrentará una pena de hasta 12 meses de cárcel a sus 75 años, en Venezuela se prendieron las alarmas.

La razón es que en su confesión reveló que el barranquillero, antes de su captura en Cabo Verde, se acercó a emisarios de la DEA —en 2019— para entregar datos claves sobre el entramado corruptor que lidera Maduro. Y si bien el abogado de Saab, David B. Rivkin, salió de inmediato esta semana a negar esos acercamientos, en Estados Unidos confirman que sí se dieron, y que la información recolectada está siendo analizada para potenciar las acusaciones que ya se tienen contra Maduro.

Es en ese contexto que Fabri no ha podido salir de Caracas, aunque públicamente no admite las presiones por su propia seguridad. Y también está en juego la seguridad de Shadi Nain Saab Certain, a quien diversas fuentes ubican en Caracas; una corte federal ya lo investiga y podría terminar pedido en extradición como su padre. Por ahora, aunque hubo exploraciones extraoficiales para colaborar a cambio de salvaguardar a su hijo, la decisión de Saab de declararse no culpable cerraría esa puerta. El dilema familiar del señalado testaferro de Maduro continúa