El agua en Latinoamérica está en disputa y estas son las razones

Preguntas para entender la complejidad del agua

Denisse Roca-Servat

PhD profesora titular e investigadora del Grupo Territorio de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana sede Medellin. Adicionalmente es investigadora de la Alianza Internacional Justicia Hídrica y del Grupo de Trabajo de Ecología Política Abya Yala del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO

Suramérica es un territorio rico en agua dulce y en nuestra región están los “recursos” naturales que el mundo necesita en el futuro. ¿Por qué se generan discursos de poder entorno a nuestra naturaleza?

Latinoamérica alberga más del 20% del agua dulce en el mundo, en especial la región del Amazonas es un territorio de aguas determinado por sus numerosos y gigantescos afluentes, como los ríos Amazonas, Negro y Madeira. Es importante resaltar que, de todos los países latinoamericanos, Brasil comprende el 12%, Colombia el 3% y Perú casi 2% del agua dulce en el mundo, todos en relación al increíble ecosistema acuático del Amazonas. Es por su relevancia no sólo geopolítica sino hidropolítica, que este territorio es fuertemente disputado por distintos intereses cada quien generando sus propios discursos y representaciones. Al ser un territorio rico en agua dulce y al ser el agua fundamental para la vida, el Amazonas no sólo contiene una extraordinaria variedad de especies animales y vegetales (plantas medicinales, alimentos, bosques), así como de oxígeno, minerales, energía, etc; sino la sabiduría de las relaciones, los conocimientos y las prácticas de cuidado y supervivencia entre especies. Todos ellos elementos cruciales para la reproducción de la vida material y simbólica de los seres humanos y no humanos en el planeta Tierra. Por todas estas razones, esta región se ha representado y transformado históricamente según lógicas y discursos de poder económico, político y colonial. A lo largo de la historia han existido grupos de interés como los caucheros, madereros, mineros, misioneros, etc. que han intentado “civilizar”, “domesticar”, “explotar” e inclusive “exterminar” especies de humanos y no-humanos considerados “salvajes”, “primitivos”, “diabólicos o pecadores”, etc.

¿Qué poderes (o intereses) hay alrededor de nuestras fuentes de agua dulce?

Existen demasiados intereses alrededor de las fuentes de agua dulce en el mundo, sobre todo del centro del poder económico y político quienes dependen enteramente de la disponibilidad del agua para la producción y manutención del sistema económico mundial y la sociedad del consumo. En la encuesta anual del Foro Económico Mundial de Davos de 2019, la cual consulta a la élite política y empresarial del mundo, el temor por el grave impacto y las consecuencias de una posible “crisis del agua” está en el número quinto después de la preocupación por graves consecuencias de los desastres naturales. En ese sentido la hidropolítica está detrás de la compra de grandes humedales o bosques por parte de corporaciones multinacionales o de los principales magnates del mundo. Como lo indican las revistas de análisis financiero como Forbes, Bloomberg, Business Insider, The Economist, etc., cada vez existe mayor interés por parte de inversionistas y de millonarios de comprar “bienes naturales” considerados activos de cuantioso valor a mediano y largo tiempo. Este interés, despierta la inquietud sobre la distribución y el acceso equitativo, así como por el reconocimiento de los derechos y de los diferentes valores de uso económico, cultural y social de los humanos y otras especies que no tengan acceso, control o poder sobre estas fuentes hídricas.

¿Por qué en pleno siglo XXI, un periodo con discursos de escasez, el agua se convierte en un bien de interés gepolítico?

Yo lo llamaría, la hidropolítica de la escasez. Es decir, como lo han evidenciado numerosos académicos en el mundo, incluyendo América Latina, el discurso de la escasez del agua es muy servil a los intereses de los agentes más poderosos quienes se aprovechan de la situación para adquirir de diversas formas acceso a las fuentes hídricas. Como lo indica el académico Horacio Machado, la escasez del agua es un problema grave, aunque distorsivamente configurado para naturalizar las graves desigualdades biopolíticas existentes en torno a la distribución y acceso del agua en el mundo. En ese sentido, el ‘discurso de la escasez’ es hábilmente utilizado y económicamente conveniente. Definir el “agua realmente existente” no es una cuestión determinada estrictamente por la ‘naturaleza’, sino que depende, en gran medida, de los estilos de vida y modos de estructuración económica de las sociedades. De esta manera, se puede entender como el agua al insertarse en la lógica económica mundial, se ha puesto a disposición de los procesos de ‘industrialización’, y luego de la “sociedad de consumo” afectando gravemente los ciclos hídricos. Por lo tanto, el agua no sólo tiene circuitos y movimientos ‘naturales’, sino también sociales como los del mercado, los intereses nacionalistas, individualistas, etc. Pero, al fin y al cabo, la pregunta que debemos responder como humanidad, ¿cómo cuidar la vida y promover la justicia hídrica en el planeta Tierra? Ya existen muchas alternativas y propuestas al respecto, desde diferentes actores mundiales como organizaciones internacionales luchando frente al cambio climático, hasta religiosas como la católica con la Encíclica Laudato Si, hasta asociaciones locales ambientales y comunidades urbanas, rurales e indígenas cuidando y preservando la vida en todas sus formas. Necesitamos actuar en dirección a fomentar relaciones con el agua más justas, solidarias, y diversas, en contraposición a relaciones egoístas, antropocéntricas y mercantilistas.