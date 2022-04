Con el pretexto de combatir las pandillas, el gobierno de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, impulsó un estado de excepción que le permitió al Congreso aprobar medidas que han sido tildadas de arbitrarias. Entre otras cosas, el legislativo le dio luz verde a una norma que sanciona con 15 años de cárcel a quien difunda mensajes emitidos por las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18.

Para la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) se trata de una clara censura a los medios de comunicación. APES señaló en un comunicado “Consideramos estás reformas como un claro intento de censura a los medios de comunicación”. En primer lugar dijeron, no informar la realidad que viven las personas que habitan los barrios controlados por las pandillas, no hará que cambié, además no mencionar a estos grupos no hará que desaparezcan.

En segundo lugar dijeron, a causa de las investigaciones periodísticas, el mundo ha podido conocer los diferentes acuerdos qué los gobiernos salvadoreños ( incluido el actual) han pactado con estos grupos.

El estado de excepción, además, suspende por 30 días, hasta el 27 de abril, los derechos a la libertad de asociación y reunión y la privacidad de las comunicaciones, así como varias garantías al debido proceso.

Esta medida fue tomada por el gobierno debido a la alta tasa de homicidios ocurridos en el país en estos primeros tres meses del año. En enero se registraron 85 asesinatos, en febrero 79 y 86 en marzo, según informes policiales.