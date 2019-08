Negocio y muerte: ¿quiénes controlan las cárceles en América Latina?

Algunos de los facilitadores del diálogo fueron procesados y condenados como cómplices de las pandillas y, la única certeza que quedó en pie –de acuerdo con la hipótesis del investigador Benjamin Lessing , autor de varios libros sobre conflictividad criminal y profesor de la U. de Chicago– fue que estas bandas no eran solo grupos de muchachos tatuados, sino estructuras con poder político capaces de decidir sobre la vida y la muerte a escala nacional.

En marzo de 2012, en la cárcel de máxima seguridad de Zacatecolucas, en El Salvador, se acordó que las personas dejarían de morir. La noticia no fue anunciada por altavoces, llegó en forma de susurro, con llamadas desde las cárceles a los “palabreros” –emisarios de las pandillas en las calles– con una instrucción: “Hay que calmarse”.

Pese a las diferencias entre países, la constante de las cárceles de la región es que funcionan permanentemente excediendo el límite de su capacidad. De acuerdo con los datos recogidos por el World Prison Brief (WPB), salvo México, Belice y Surinam, todos los países de América Latina y el Caribe tienen encarceladas más personas que las que están en condiciones de mantener (ver Infográfico).

En Colombia, dice el WPB, la población retenida pasó de 51.518 personas en el año 2000 a 118.513 en 2018; es decir, en menos de una década aumentó un 230 %. Se trata de un proceso generalizado en América Latina.

Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (Celiv), explica que “lo que sucedió en los últimos treinta años es que aumentó el delito y, con él, la sensación de temor de la población, lo que demandó políticas duras que llevaron a triplicar la población carcelaria sin que la infraestructura de los penales creciera en la misma proporción”.

Esa precariedad se suma a una falta de inversión en recursos básicos que, según el investigador José Luiz Ratton, coordinador del Centro de Estudios en Políticas de Seguridad de la U. Federal de Pernambuco en Brasil, “está mediada por la percepción (problemática) de que los presos son personas que han perdido sus derechos”.

En Colombia, por ejemplo el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), invierte 1,3 millones de pesos mensuales para la atención de cada preso; una cifra contrasta con los datos oficiales de países como Reino Unido, donde el gasto por cada recluso es de 8,3 millones al mes o –más cerca– Chile, el cual invierte 3,4 millones de pesos por preso.

“Es difícil exigir a los presos que no establezcan mercados criminales si, por ejemplo, no les das agua potable”, afirma Fondevila. Cada necesidad básica no resuelta en las cárceles da pie a un negocio al margen de la ley.

Así sucede en República Dominicana, donde la investigadora Jennifer Peirce, miembro del departamento de justicia criminal del John Jay College en Nueva York, comprobó la existencia de una suerte de “delegados” entre los presos como encargados de estos mercados ilegales, bajo el compromiso no oficial de que paguen una cuota de sus ganancias al Gobierno.

Entre más frágil sea el sistema carcelario, mayor es la influencia de estas redes de comercio dentro de las cárceles. Así, mientras según los datos de la Encuesta a Población en Reclusión en Latinoamérica, al 69 % de los presos de Chile le son proporcionados los medicamentos por el centro penitenciario, en El Salvador esta cifra es de solo el 20, 8 %.

El control de los negocios dentro de los penales de la región, afirman los expertos, convirtió a los grupos criminales en los árbitros detrás de las rejas que, eventualmente, obtuvieron suficiente poder para extender su control fuera de ellas.