“No haré política”: Angela Merkel sobre su salida del poder

El mundo está en un conteo regresivo. La canciller de Alemania, Angela Merkel, se prepara para dejar el poder después de llevar las riendas de su país durante 16 años, tiempo en el que marcó historia como una de las mujeres más influyentes de la política internacional.

“No haré política. No seré una solucionadora de conflictos políticos. Eso lo he hecho durante muchos años (...) siempre he defendido el multilateralismo, aún no sé qué haré después”, dijo Merkel en entrevista con la DW.

Merkel había adelantado que después de dejar el cargo se tomaría un tiempo de descanso, un paso al costado que significa una reacomodación del poder en Alemania y la Unión Europea, pues es una de las figuras más emblemáticas de esa comunidad.

En este tiempo, Merkel se caracterizó por su estrategia diplomática para tender puentes, unificar a la Unión Europea y conversar, incluso, con actores complicados. “La política internacional supone dialogar mucho, ponerse en el lugar del otro”, expresó.

“Cuando alguien tiene una visión del mundo completamente diferente hay que escuchar porque, si dejamos de escucharnos, dejamos de encontrar soluciones“, agregó la canciller de la Unión Democrática Cristiana (CDU).