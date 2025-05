Así fue el asesinato de la influencer Valeria Márquez en plena transmisión por TikTok

Valeria Márquez era una joven de 23 años que se dedicaba a crear contenido de belleza en redes sociales y a promocionar su centro de estética Blossom The Beauty Lounge, que tenía en Zapopan, en el estado centro-oriental de Jalisco, México . Ella también era modelo y en 2021 obtuvo visibilidad luego de ganar el concurso de belleza Miss Rostro.

Pasaron las horas y Márquez empezó a ponerse ansiosa porque el domiciliario no regresaba, por lo que suponía que a lo mejor “la iban a matar”, según dijo. Sin embargo, su amiga Vivian De la Torre, quien al parecer veía la transmisión, le escribió al celular para decirle que no se fuera todavía y que esperara los tres regalos que le llegarían.

El primero obsequio que recibió Valeria fue un peluche (cerdito) y un café. En ese momento, la víctima decía “yo creo que estás enamorada de mí”, haciendo referencia a Vivian por ser la que presuntamente le envió el detalle.

Márquez se impacientaba más, por lo que decidió pararse e irse a su casa, no sin antes recibir de inmediato varios mensajes de Vivian que le decía que esperara el regalo costoso, que ya llegaba el repartidor. “Que me espere, dice la Vivian, porque quiere ver mi cara. Rápido, pendeja, porque me tengo que ir”, decía exaltada Valeria.

