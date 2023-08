Es así que en los documentos federales entregados por los fiscales, señalan que Trump “estaba decidido a permanecer en el poder”, pese a que hubiera perdido las elecciones.

Además, alertaron de que no estuvo solo en todo este proceso, contó con el apoyo de seis funcionarios más, quienes en el rol de cómplices, –quienes aún no han sido debidamente acusados–, orquestaron todo un complot para intervenir en los resultados, desembocando en el ataque que se registró el pasado 6 de enero de 2021 contra el Capitolio.