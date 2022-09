En “The Hidden Power Behind the Crown” (en español “el poder oculto detrás de la corona”), un libro que escarba sobre la realidad de la familia real británica de puertas hacia adentro, la escritora Valentine Low cita a exempleados de la monarquía del Reino Unido que hablan sobre el nuevo rey Carlos III y de los duques de Sussex, el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle.

Según el Daily Mail, antiguos miembros del personal de Carlos lo describen como una persona con gran energía y muchas ideas que “siempre está trabajando... los siete días de la semana”.

El medio británico cita el libro diciendo que se describe al nuevo monarca como alguien bastante exigente consigo mismo, que espera lo mismo de su personal, a quienes incluso les hace llamadas telefónicas a cualquier hora del día.