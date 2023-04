A comienzos de este año lanzó otro tema, Moët. Fue con estos dos sencillos que la joven llamó la atención del ejecutivo musical David Bolno, quien ha trabajado con cantantes como Drake, Post Malone y Justin Bieber. Con él, Camila compartió sus últimas horas de vida.

La mujer se citó con Bolno, el pasado 29 de marzo, en una habitación del hotel Setai, en Miami Beach, para producir música. Bolno salió de la habitación en la madrugada del día 30 y allí se quedó Camila.

El personal del hotel llamó a la habitación para verificar si había quedado libre y al no recibir respuesta, se comunicaron con el ejecutivo, quien les dijo que no se encontraba en el lugar, que había salido a las 4:35 a.m., pero que allí estaba la cantante colombiana.