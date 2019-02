La diplomacia no alcanza y la guerra no es una opción

Esta instancia multilateral fue creada en agosto de 2017 tras un encuentro en Lima, Perú, en el que los estados se trazaron buscar una salida pacífica a la crisis de Venezuela. Está conformada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. De estos, once países desconocen el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y piden que se dé el gobierno de transición de Juan Guaidó. Para cumplir este objetivo han llevado a cabo una serie de acciones diplomáticas, reuniones y llamados a la comunidad internacional. Colombia es uno de los líderes del Grupo.

El pasado sábado, tras el caos que se vivió en la frontera entre Colombia y Venezuela a causa del ingreso fallido de la ayuda humanitaria a ese país, el mandatario de facto Nicolás Maduro anunció que su nación rompía relaciones con el Estado colombiano. Maduro quebró un vínculo que ya estaba roto porque el gobierno Duque no lo reconoce a él como presidente y, por este motivo, perfila su relación diplomática con Venezuela a través de Guaidó.

Sin embargo, sí tuvo un efecto real con el retiro de los cónsules que estaban en el país, que se hizo “con el fin de preservar la vida y la integridad de los funcionarios colombianos”, según indicó la Cancillería en un comunicado.

Los cónsules que regresaron al país el pasado domingo eran los encargados de representar los intereses del Estado colombiano y de defender los derechos de las personas del país que residen en el territorio venezolano, como es el caso de los colombianos que están recluidos en centros carcelarios en ese lugar. Entonces, el Estado tendrá que buscar otras formas de representarlos. No obstante, el rompimiento de relaciones no afecta el objetivo principal de Duque que es realizar un “cerco diplomático” al régimen de Maduro ya que su gobierno cumple esta meta a través de los acuerdos a los que ha llegado con otras naciones que no reconocen a Maduro: sanciones económicas y el desconocimiento del régimen chavista.