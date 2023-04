Tras admitir que no sabe de qué se trata, Francisco afirma que “los jóvenes tienen ese afán de conocerse y eso es muy bueno”.

Évole y Sánchez indican que su objetivo era “acercar dos mundos que no suelen comunicarse y ver a una de las personas más influyentes del mundo dialogar con un grupo de jóvenes cuyo modo de vida choca a veces con los principios de la Iglesia”.

Francisco mantiene su habitual discurso de apertura sobre la orientación sexual y la identidad de género: “Toda persona es hijo de Dios. Dios no rechaza a nadie, Dios es padre. Yo no tengo derecho a echar a nadie de la Iglesia”, afirma.

Celia, que se define como persona no binaria, le pregunta a Francisco lo que piensa de los miembros de la Iglesia “que promueven el odio y usan la Biblia para sustentar” este tipo de discursos.

“Me duele por lo que me decís vos una sentencia así fofa (liviana)”, responde Francisco, precisando que espera un fallo en firme “para hacer revisar el caso”.

“No tengo sueldo. Pero a mí eso no me preocupa porque puedo comer gratis. En general mi modo de vida es bastante modesto, el de un empleado de nivel medio”, admite Jorge Bergoglio.

Y cuando viaja y descubre proyectos sociales que necesitan dinero, no duda en aconsejar que pidan a la iglesia. “Pide, que acá adentro roban todos, así que se yo dónde se puede robar y te mando el dinero”.

El antiguo arzobispo de Buenos Aires revela también que no tiene celular. “Soy un poco anacrónico”, admite. Y en cuanto a su cuenta de Twitter, con cerca de 54 millones de seguidores, confiesa entre sonrisas que “son los secretarios que lo manejan”.