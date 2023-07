Dos mujeres terminaron peleándose durante una función de Barbie en Portugal, después de que la pequeña hija de una de ellas, en medio de la proyección del film, se dedicara a ver videos en YouTube, hecho que generó malestar en varios de los asistentes en la sala, ya que no les permitía ver y escuchar con tranquilidad lo que se estaba proyectando en la pantalla.

Según dijeron algunos testigos de la agresión para medios locales, al parecer, la madre de la niña se vio obligada a darle el celular para que se entretuviera de esa manera, ya que esta no paraba de hacer pataleta en la sala de cine.

Después verse como la mujer que recibió el ataque consigue incorporarse con un poco de dificultad, para luego quitarse un tacón y abalanzarse sobre la otra mujer y responderle el estrujón con un puño y un zapatazo. Pero la agresión no pasó a mayores, porque cerca a ellas, había dos hombres y estos consiguieron separarlas.

Por un lado, hay quienes respaldan el hecho de que una de las mujeres, frente a su malestar, tomara la decisión de golpear a la otra, así como están los que creen que con hacerle el reclamo de manera verbal hubiera sido más que suficiente, por lo que no era necesario que recurriera a los golpes o a la agresión física, sobre todo si su hija estaba allí.

Por otro lado, hay quienes se enfocaron en la acción previa de la madre. Consideran que no debió de haberle dado a la niña el celular para que viera videos de YouTube porque no era el lugar indicado y menos llevarla a ver la función, porque aunque esta haga alusión a la muñeca, no es para público infantil, sino para adulto.