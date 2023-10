Su secretario de Estado precisó, sin embargo, este jueves en Bruselas que Washington no había impuesto “ninguna condición” el envío de material militar.

“Sabemos que Hamás no representa al pueblo palestino ni a sus legítimas aspiraciones de vivir en igualdad de condiciones de seguridad, libertad, oportunidades de justicia y dignidad”, afirmó.

“¿Ayuda humanitaria a Gaza? No se podrá encender ningún interruptor eléctrico, ni se podrá abrir ningún grifo, ni entrarán camiones de carburante mientras los israelíes secuestrados no hayan vuelto a sus casas”, declaró.

El ministro israelí de Energía, Israel Katz, indicó que su país no autorizará la entrada de productos de primera necesidad ni de ayuda humanitaria en Gaza mientras Hamás no libere a los rehenes.

Hay llamados a que se establezca un corredor humanitario que permita a los civiles palestinos salir del enclave antes de una eventual invasión terrestre israelí, que significaría brutales combates urbanos y luchas casa por casa.

Si Israel envía fuerzas terrestres a Gaza, corre el riesgo de caer en una “trampa” de Hamás, advirtió el exjefe del servicio de inteligencia británico MI6, Alex Younger, en declaraciones a la BBC.

“No hay que hacer lo que tu enemigo quiere que hagas”, agregó, argumentando que la inevitable pérdida de vidas inocentes impulsaría aún más la radicalización y el sentimiento regional contra Israel y sus aliados.

“Estas son todas las cosas que Hamás quiere”, afirmó.

Pilas de cadáveres

Israel movilizó a 300.000 reservistas y envió tropas, tanques y vehículos blindados pesados a las zonas desérticas del sur alrededor de Gaza.

Desde tierra, mar y aire, cientos de milicianos de Hamás atacaron el sábado Israel, coincidiendo con el final de la festividad judía de Sucot.

En las calles, en casas, en cooperativas agrícolas e incluso en un festival de música perpetraron matanzas de civiles sin precedentes desde la creación del Estado de Israel en 1948.

A la entrada del kibutz Beeri, a menos de cinco kilómetros de la frontera con Gaza, una pila de cadáveres atestiguaba la magnitud del ataque.

“La devastación aquí es absolutamente inmensa”, dijo Doron Spielman, portavoz del ejército israelí. “Y eso sin contar a los muchos miembros del kibutz que fueron tomados como rehenes y llevados a Gaza”, añadió otro portavoz del ejército, Jonathan Cornicus.

Los bombardeos israelíes destruyeron decenas de edificios, fábricas, mezquitas y tiendas, según Hamás.

“Es como un apocalipsis o un terremoto”; los israelíes “vinieron a destruir, como si esta gente no mereciera vivir. Como si no fueran humanos”, dijo entre las ruinas un residente del distrito de Karama, en Gaza, que no quiso dar su nombre.

El presidente iraní, Ebrahim Raisi, llamó a los países islámicos y árabes a cooperar para hacer frente a Israel.