Elecciones en Canadá: los cinco principales candidatos a primer ministro

Canadá celebra este lunes elecciones federales en medio de una campaña marcada por las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El primer ministro Mark Carney es el favorito al haber logrado posicionarse con la imagen de que tiene la experiencia necesaria para hacerle frente a Washington.

Si llegara a ganar el Partido Liberal de Carney, sería uno de los cambios más sorprendentes en la historia política reciente del país norteamericano.

Todo porque el 6 de enero, día en que el ex primer ministro Justin Trudeau anunció su renuncia, los liberales iban más de 20 puntos por detrás de los conservadores en la mayoría de las encuestas, y el líder conservador Pierre Poilievre sonaba como el próximo primer ministro.

Sin embargo, en las semanas siguientes, Trump desplegó su guerra comercial mientras hablaba repetidamente de integrar Canadá a Estados Unidos.

Cuando el liberal Carney reemplazó al impopular Trudeau el 14 de marzo, basó su mensaje directamente en la amenaza de Trump, afirmando que Estados Unidos pretende “quebrar” a Canadá para “poder controlarlo”.

Este político de 60 años, que nunca ha ocupado un cargo electivo, pero dirigió los bancos centrales de Canadá y Gran Bretaña, hizo campaña asegurando que su experiencia en los medios financieros lo convertía en el candidato ideal para defender a Canadá de la volátil ofensiva arancelaria de Trump.

”Poilievre no tiene intención de enfrentarse al presidente Trump”, dijo Carney la semana pasada. “A diferencia de Pierre Poilievre, yo he gestionado presupuestos antes. He gestionado economías antes, he gestionado crisis antes. Este es un momento para la experiencia, no para la experimentación”.

El efecto Trump y el reemplazo de Trudeau por Carney inquietaron a Poilievre, un hombre de 45 años con dos décadas de presencia parlamentaria.

Poilievre, líder conservador, intentó centrar la atención en los problemas que generaron ira contra los liberales durante la década de Trudeau en el poder, en particular el aumento del costo de la vida.

También ha criticado a Trump, pero atribuyó el pobre desempeño económico del país en los últimos años a la vulnerabilidad de Canadá ante el proteccionismo estadounidense.

Según analistas, su estilo político, en particular su afición a los ataques directos a sus adversarios, podrían también haberlo perjudicado entre votantes moderados y entre las mujeres.

