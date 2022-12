Los menores de doce no podrán cambiar de sexo en el registro, pero sí su nombre en el documento de indentidad (DNI).

De hecho, este proyecto de ley cuenta con el rechazo de parte del movimiento feminista porque temen que la participación de personas transgénero en categorías femeninas se traduzca “en un borrado de las mujeres” y dañar su lucha por la igualdad.

Sin embargo, cuenta con el visto bueno de organizaciones como la Federación Estatal de Lesbianas Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales y más (Felgtbi+).

Desde los grupos de izquierda representados en el Congreso español no hubo hoy fisuras en el apoyo a la norma, aunque formaciones como los independentistas catalanes de ERC y los vascos de EH-Bildu lamentaron que no se haya dado el paso de reconocer los derechos de las personas no binarias o de ampliar los de los migrantes.