Sin embargo, el asesor de Seguridad Nacional estadounidense, Jake Sullivan, ha afirmado en una rueda de prensa que Biden sigue decidido a no enviar los misiles de largo alcance ATACMS (aunque no descarta hacerlo en un futuro) debido a que podrían alcanzar territorio ruso, ataques que no son aprobados desde Washington

El propio Zelenski ha anunciado en redes sociales que ambos países “trabajarán juntos para producir armamento y sistemas de defensa”.