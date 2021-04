Ambos confirmaron que se enteraron del hackeo tras recibir mensajes sospechosos en sus cuentas de WhatsApp y, posteriormente, perder el dominio de ellas. “A todo mis contactos, me hackearon. Quien les escribe no soy yo”, publicó la periodista Calderón a través de su cuenta oficial de Twitter.

Así operaron en el país

La forma en que periodistas y políticos, y ciudadanos de a pie, terminaron hackeados en Colombia tiene un común denominador.

Según los testimonios de los afectados, se dieron a través de la red de mensajería de WhatsApp. Desde sus cuentas salió un mensaje hacia su lista de contactos pidiendo el favor de enviar un código que les había llegado vía mensaje de texto.

Algunos respondieron enviando los dígitos pensando que se trataba de algo inofensivo, lo que derivó en la pérdida del control del titular; así, los delincuentes pueden acceder a los contactos de ese perfil y a otro tipo de información que es usada para robar o extorsionar.

De hecho, el senador Iván Cepeda y el excandidato presidencial Humberto de la Calle también denunciaron el hecho e informaron sobre ese mismo método.

Facebook, por su parte, dijo que se trata de datos antiguos de los que ya se informó hace dos años.

“Encontramos y solucionamos este problema en agosto de 2019”, señaló la portavoz de esa red social, Liz Bourgeois, a través de su cuenta de Twitter. Sin embargo, las consecuencias, al menos en el país, se están percibiendo desde ayer, cuando se dio a conocer la información.

Esto puede tener que ver, según analizó David Pereira, presidente de SecPro Security Professionals, con que en países como Colombia no se le exige a las compañías que le informen a los usuarios cuando son víctimas de piratería. “¿Cuántas veces habrá pasado en el país y no nos enteramos porque no hay una ley que los obligue a decirlo?”, se pregunta Pereira.