“Hijo, ya no puedo protegerte”: la crisis para la niñez en Gaza por la guerra que denuncia el New Yorker

Además, desde que el país cortó la electricidad de Gaza después de lo sucedido el 7 de octubre de 2023 , el diésel se volvió esencial para la distribución del agua, pero ha habido un bloqueo de más de 100 días al combustible que entra a la zona. Ese problema podría llegar al punto de que, si eso no cambia, o si la electricidad no se vuelve a encender, “comenzarás a ver a los niños muriendo de sed” , aseguró el portavoz en la entrevista.

El periodista Issac Chotiner de The New Yorker , habló con James Elder , portavoz global de UNICEF sobre la situación de los niños en la zona.

Otra forma en la que la situación de los niños se ve reflejada es cuando la gente explica lo que le había pasado a un niño, pero esa persona no es el padre del niño porque los padres fueron asesinados en una huelga: “he conocido a más de una docena de niños que perdieron a todos. No me refiero a mamá y papá, me refiero a primos, tías, tíos, abuelos”.

UNICEF insiste en que se necesita una acción concertada de inmediato para detener la inanición, el aumento de la desnutrición, la propagación de enfermedades, que el agua se seque y evitar el aumento de las muertes infantiles totalmente prevenibles.

Para esto, según Beigbeder manifiesta que “se debe permitir la entrada de ayuda humanitaria y bienes comerciales, desde todos los cruces disponibles, y se entregan de manera rápida, segura y con dignidad a las familias necesitadas dondequiera que se encuentren”.