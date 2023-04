“La persecución de la dictadura se extendió hasta Colombia”: Guaidó tras salir de Colombia El líder político opositor no participará de la Cumbre Internacional sobre Venezuela que se realizará en Colombia, después de que el canciller Álvaro Leyva dijera que no estaba invitado y que no lo conoce.

Guaidó denuncó a través de un video en redes sociales, horas antes de salir de Colombia, que el régimen de Venezuela se había extendido hasta el país Foto: Colprensa.