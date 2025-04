“Actúe para salvar vidas”: Petro pide a Trump interceder por un alto el fuego en Gaza

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , lanzó un llamado urgente al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump , para que use su influencia y promueva un alto el fuego en la Franja de Gaza , donde la ofensiva israelí ya ha dejado más de 50.900 muertos palestinos .

En su pronunciamiento, Petro pidió a Trump dejar de lado sus intereses económicos globales para centrarse en la defensa de la vida humana: “Deje de administrar el mercado en el mundo y actúe para salvar vidas”, señaló.

El presidente insistió en que la libertad no debe girar en torno a las mercancías, sino a las personas:“Más allá de las mercancías, este es el momento de entrar a determinar que la vida sea libre en el planeta. No se llama libertad de la mercancía, eso no existe, se llama libertad de la vida humana”, escribió.

Acompañando sus palabras, Petro compartió una noticia sobre un ataque israelí que habría acabado con la vida de quince médicos y rescatistas palestinos. Sus cuerpos fueron hallados en una fosa común en Rafá, al sur de Gaza. Según los informes, los vehículos del convoy de emergencia tenían las luces encendidas al momento del ataque, lo que contradice la versión oficial israelí que los señalaba por presunto comportamiento sospechoso con luces apagadas.

Finalmente, Petro reiteró su solicitud a Trump, esta vez en tono institucional:“Desde la Presidencia de la República de Colombia, le solicito actuar para salvar la vida de las y los palestinos y la vida de los rehenes israelíes”, concluyó.