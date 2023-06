Un calor extremo que ha podido con la inquebrantable resistencia de algunos miembros de la Guardia Real Británica a los que, desde luego, sus famosos sombreros de casi 1 kilo de peso no les han ayudado.

Una de las tradiciones más coloridas y vistosas del Reino Unido es el Trooping the Colour, que este año es muy especial, pues es el primero que celebrará el cumpleaños de Carlos III como monarca y tuvo su ensayo el pasado sábado 10 de junio.

🔺 Tres miembros de la Guardia Real Británica se desmayaron por el calor de 30 grados en pleno desfile militar frente al príncipe William Me imagino lo que tienen que aguantar con ese gorro hecho de piel de oso sobre la cabeza y que además pesa casi 1 kilo #MundoNews pic.twitter.com/H9S9ia0xVd

El Trooping the Colour, también conocido como el Desfile del Cumpleaños del Rey, este año será un poco diferente no solo por el nuevo monarca, sino también porque será el primero que se celebre desde la muerte de la reina Isabel II, y también marcará el debut del príncipe William como príncipe de Gales.

El sábado el Príncipe William ya participó en el lugar de su padre durante el ensayo. Hasta 1.500 soldados hacen parte de este pase de revista militar en medio de la alerta por las altas temperaturas.

La capital de Inglaterra es foco de la primera alerta sanitaria por calor de todo el año. Ahora mismo está en nivel ámbar, el segundo de tres. Lo más increíble es que no se habían alcanzado los 30 grados en Londres tan pronto desde hace una década. Una temperatura que en esta ciudad se nota mucho por la humedad y la polución.

Todos los miembros trabajadores de la familia real estarán presentes, algunos participarán a caballo en el desfile y otros lo seguirán en carruajes. Junto con el rey Carlos y la reina Camila, el príncipe William y Kate Middleton, princesa de Gales, estarán allí con sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis.

Todavía no está claro si aparecerán algunos miembros que no trabajan, como la princesa Beatriz y la princesa Eugenia. Se espera que el príncipe Andrés asista, aunque al igual que en la coronación, no tendrá un papel formal y es poco probable que aparezca en el balcón, pues este honor está reservado para los royals que representan al rey en funciones oficiales.