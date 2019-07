Hay alerta entre migrantes por inicio de redadas en EE.UU.

“No abras la puerta, tienes derechos” o “si entran en casa no te resistas” son consejos que grupos promigrantes están ofreciendo a indocumentados, ante el inicio inminente de las redadas anunciadas por las autoridades de EE.UU.

El presidente Donald Trump dijo el viernes que las redadas serían en contra de personas con órdenes de deportación como “criminales” y pandilleros de la mara “MS13”, pero se teme que incluirán a familias sin problemas con la ley.

Las operaciones se centrarán en las ciudades de Nueva York, Miami (Florida), Houston (Texas), Los Ángeles y San Francisco (California), Chicago (Illinois), Atlanta (Georgia), Baltimore (Maryland) y Denver (Colorado), de acuerdo con fuentes oficiales citadas por la cadena de televisión CNN.

Estaba previsto que también hubiera redadas en Nueva Orleans (Luisiana), pero el ICE comunicó a las autoridades de la ciudad que suspenderá temporalmente la operación debido a la tormenta tropical Barry, transformada ya en huracán.

Según funcionarios consultados por el diario The New York Times, ICE buscará primero a unos 2.000 inmigrantes que ya han recibido órdenes de deportación y que, en algunos casos, no se presentaron a las audiencias en los tribunales de inmigración.

A su vez, desde ayer miles de inmigrantes y manifestantes de diferentes ciudades han marchado para exigirle al mandatario protección a los derechos de los inmigrantes

Alerta entre indocumentados y activistas

“No sabemos exactamente cuántas personas pueden verse afectadas en Houston (Texas), han dicho que a nivel nacional será unas 2.000”, dijo este sábado a Efe por teléfono el director ejecutivo de la ONG FIEL Houston, César Espinosa.

En Chicago también miles de personas llenaron la Plaza Daley para protestar contra las redadas.

Artemio Arreola, de la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), declaró esta tarde que la concentración realizada frente a la Alcaldía, podría superar la estimación inicial de los organizadores de reunir a unas 10.000 personas.

