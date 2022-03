El responsable afirmó que las acusaciones de espionaje, presentadas en lenguaje diplomático como “ actividades no compatibles con su estatuto diplomático ”, no tenían “fundamento” y anunció que Rusia se reservaba el derecho a tomar medidas recíprocas. Las relaciones entre los dos países se mantienen, dijo el diplomático. “Las embajadas permanecen, los embajadores permanecen”, reiteró.

Bombardeo ruso en un barrio residencial de la capital de Ucrania; marzo 23 de 2022; 5:20 a.m.

Un bombardeo ruso contra un barrio residencial de la capital de Ucrania, Kiev, dejó cuatro heridos leves y daños en varias viviendas, informaron fuentes concordantes. El barrio de Nyvky, situado en la parte de la ciudad más próxima a la línea del frente -a unos 5 km de distancia- fue alcanzado por tiros de artillería el miércoles a primera hora de la mañana.

Cuatro personas fueron heridas, según un comunicado de la administración de Kiev.

Una casa quedó totalmente destruida e incendiada, y varios inmuebles fueron acribillados por la metralla.

El ataque destrozó los escaparates de las tiendas vecinas y las ventanas de los edificios, así como varios árboles de este distrito residencial.

“El enemigo volvió a bombardear [...] El distrito de Shvchenkivskyi fue objeto de disparos por la mañana. Los rescatistas están actualmente en el lugar intentando apagar varios incendios en casas privadas e inmuebles de gran altura”, informó la administración de la ciudad.

La ofensiva rusa en Ucrania “se estanca”, según jefe de gobierno alemán; marzo 23 de 2022; 4:52 a.m.

La ofensiva rusa en Ucrania “se estanca pese a todas las destrucciones que provoca día tras día”, consideró el jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz.

La “verdad es que la guerra destruye a Ucrania, pero con esta guerra [Vladimir] Putin también destruye el futuro de Rusia”, añadió ante el Bundestag el canciller alemán, asegurando que Kiev podía “contar con la ayuda” de Alemania.

“Las imágenes que nos llegan cada día de Ucrania son difíciles de soportar: casas destruidas, hospitales bombardeados, ciudades asediadas, soldados muertos y cada vez más civiles muertos y heridos, mujeres y niños que huyen con lo poco que han podido llevarse delante de los tanques y misiles de Putin”, declaró, conmovido, el mandatario.

“Está claro que los refugiados son bienvenidos aquí”, lanzó. Alemania ya ha acogido oficialmente a más de 232.000 ucranianos.

No obstante, Scholz afirmó que la OTAN no participará directamente en el conflicto. “Por difícil que sea, no cederemos a las exigencias de una zona de exclusión aérea. La OTAN no tomará parte en la guerra”, sostuvo.

Tampoco cree que Alemania, que debe restringir su dependencia energética respecto a Rusia, vaya a renunciar a corto plazo al suministro de gas o de petróleo procedente de ese país.

“Hacerlo de un día para otro supondría sumir a nuestro país y a toda Europa en una recesión”, advirtió. “Centenares de miles de empleos se verían amenazados. Sectores industriales enteros tendrían problemas”, señaló Scholz.

“Las sanciones no deben golpear a los Estados europeos más fuertemente de lo que [golpean] a los dirigentes rusos”, recalcó.

Ucrania pide a países occidentales que entreguen “armas ofensivas”; marzo 23 de 2022; 4:55 a.m.

El jefe de gabinete del presidente ucraniano pidió a los países occidentales que entreguen “armas ofensivas” como forma de “disuasión” frente a Rusia, antes de una cumbre extraordinaria de la OTAN prevista para este jueves.

“Nuestras fuerzas armadas y nuestros ciudadanos están resistiendo con un valor sobrehumano, pero no podemos ganar una guerra sin armas ofensivas, sin misiles de medio alcance, que pueden ser disuasorios”, dijo Andriy Yermak, en un vídeo publicado en Telegram el martes por la noche.

“Es imposible defendernos eficazmente durante mucho tiempo sin un sistema de defensa aérea fiable capaz de derribar misiles enemigos de largo alcance”, argumentó Yermak.

Sin embargo, “no nos los dan”, lamentó, “igual que no nos dan aviones”.

La petición de aviones ha sido hasta ahora sistemáticamente rechazada por los países occidentales, que no quieren intervenir militarmente en Ucrania por miedo a ampliar el conflicto con Rusia.

La OTAN celebrará una cumbre extraordinaria en Bruselas, donde también se reunirán el G7 y la Unión Europea, para estudiar la situación de Ucrania y la ayuda militar.