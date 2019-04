El paso a paso de Julian Assange para ser capturado

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, fue capturado esta mañana por la Policía de Londres en la embajada de Ecuador en ese país, luego de que le retiraran el asilo político.

Posteriormente, compareció este jueves ante un tribunal, pues fue llevado a la justicia, luego de que el gobierno de Reino Unido recibiera una solicitud de extradición a Estados Unidos.

Assange, que vestía camisa y chaqueta oscuras, hizo un gesto a la prensa con el pulgar hacia arriba cuando entró en la sala del tribunal, llevando el libro “La historia del Estado de Seguridad Nacional” del estadounidense Gore Vidal.

La filtración de cientos de miles de cables diplomáticos, una investigación por presunta violación y un filme de Hollywood dedicado a su historia. A continuación, cinco puntos clave sobre WikiLeaks y su fundador Julian Assange.

10 millones de documentos

WikiLeaks se dio a conocer en 2009 cuando publicó cientos de miles de mensajes enviados por buscapersonas el 11 de septiembre de 2001, el día de los atentados en Estados Unidos contra las Torres Gemelas y el Pentágono.

La ONG, fundada en 2006 por Assange, permite publicar en línea documentos comprometedores sin poder identificar a quienes los filtraron.

Poco a poco, sus revelaciones se volvieron más explosivas, como cuando filtró un video en el que se ve a tropas del ejército estadounidense cometiendo abusos en Irak o como cuando divulgó miles de documentos militares sobre Afganistán.

En noviembre de 2010, WikiLeaks publicó, con la ayuda de cinco grandes medios internacionales (The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde, El País), más de 250.000 documentos secretos que revelaban los entresijos de la diplomacia estadounidense. Después del bautizado como “cablegate”, Assange se convirtió en el enemigo público número uno en Estados Unidos.

En total, WikiLeaks reivindica haber publicado “más de 10 millones de documentos” sobre varios temas, incluyendo el mundo de las finanzas, del entretenimiento o de la política.

Controvertido

A sus inicios, WikiLeaks, que nació de una colaboración entre matemáticos, sobre todo disidentes chinos, se atacaba a regímenes represivos en Asia, en el exbloque soviético, en África subsahariana y en Próximo Oriente. Pero finalmente la mayoría de revelaciones fueron en contra de Estados Unidos y a menudo a favor de Rusia.

Se sospecha que Rusia estuvo detrás de la filtración de correos electrónicos internos del partido Demócrata en Estados Unidos, publicados por WikiLeaks en 2016. El sitio ha revelado también casos de espionaje de Estados Unidos a aliados, como presidentes franceses o la canciller alemana.

Con el tiempo, varios medios y personalidades públicas han tomado distancias con WikiLeaks, aunque Assange asegura trabajar con “más de 110 organizaciones mediáticas” en todo el mundo.

Orden de captura

Es difícil disociar WikiLeaks de su fundador australiano, considerado como un genio perseguido por unos, y como un manipulador paranoico por otros.

Después de que Suecia emitiera en 2010 una orden de arresto internacional en su contra por presunta violación, Assange se refugió en 2012 en la embajada de Ecuador en Londres.

La denuncia por violación fue archivada en 2017, pero Assange, que se naturalizó ecuatoriano, prefirió permanecer refugiado en dicha embajada, ya que temía ser extraditado a Estados Unidos por la publicación de miles de documentos confidenciales.

Tras siete años de asilo, Assange perdió el jueves la protección de Quito, la ciudadania ecuatoriana y fue detenido por la policía británica. Luego se anuncio además la existencia de una “orden de extradición” de Estados Unidos.

Snowden y Manning

El “cablegate” no habría sido posible sin la militar estadounidense transgénero Chelsea Manning, que transmitió a WikiLeaks más de 700.000 documentos confidenciales. En agosto 2013, fue condenada a 35 años de cárcel por una corte marcial.

Después de pasar siete años en la cárcel fue liberada después de que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, conmutara su sentencia. Pero volvió a la cárcel en marzo 2019 después de que se negara a testificar en una investigación sobre WikiLeaks.

Otro filtrador, Edward Snowden, un exempleado de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) estadounidense que reveló la existencia de un programa de espionaje, contó con el apoyo de WikiLeaks, pero Snowden no le confió al sitio de Assange los documentos.

Julian Assange le aconsejó exiliarse en Moscú para escapar de la justicia estadounidense.

Hollywood

Hollywood también se ha interesado en WikiLeaks, con el filme de Bill Condon “El quinto poder” (2013). El documental “Risk” de la oscarizada directora y periodista Laura Poitras cuenta también la historia del australiano.

Julian Assange puso también su voz para interpretar a su propio personaje en un episodio de Los Simpsons.

Además, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, señaló que enfrentará una peba de prisión de cinco años por cargos en ese país.

Por otra parte, la primera ministra británica, Theresa May, afirmó en el Parlamento que la detención en Londres del fundador de WikiLeaks demuestra que “nadie está por encima de la ley” en el Reino Unido.

“Estoy segura de que esta Cámara al completo da la bienvenida a la noticia de que esta mañana la policía metropolitana ha arrestado a Julian Assange”, dijo May en los Comunes, entre gritos de aprobación por parte de los diputados.