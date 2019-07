La palabra del Papa no gusta a todos los políticos

Al Papa Francisco no todos lo escuchan. Mientras envía mensajes de acogida a los migrantes, refiriéndose a los botes que son rescatados en aguas de Europa y que naciones como Italia se niegan a recibir, el ministro del interior de ese país, Matteo Salvini, emprende una cruzada para limitar la navegación de los barcos de organizaciones humanitarias y cerrar sus fronteras marítimas a los que migran de manera irregular.

Y no es el único caso. En América el Sumo Pontífice se ha encontrado con comunidades indígenas de Brasil, Colombia y Perú, enfatizando su mensaje de protección al ambiente a través de las pueblos tribales. Este es un punto que hace parte de su agenda como jerarca de la Iglesia debido a que en octubre realizará el Sínodo de la Amazonía.

Pero esa cruzada que emprendió parece no surtir efectos en Brasil. El presidente Jair Bolsonaro arremetió contra las comunidades desapareciendo las entidades del Estado que los protegen o disminuyendo su presupuesto, proponiendo abrir sus territorios para la explotación y con una bandera que anunció desde su candidatura de no respetar a los pueblos que viven en aislamiento voluntario.

“El Papa está chocando con todos los que en Europa y en Estados Unidos son políticos ultraconservadores que construyen muros y no puentes”, sentencia el analista papal José Manuel Vidal. No es una confrontación política, Francisco no tiene la bandera de ningún partido. Esas diferencias se hacen visibles cuando el pensamiento que comparte choca con la ideología de los políticos que lideran esos países.