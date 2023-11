En su pequeña clínica de Buenos Aires, la veterinaria Diana Del Río se siente ansiosa por la decisión que tomará en la elección presidencial de Argentina este domingo. Ante la falta de opciones, piensa que votará en blanco.

“Me parte el corazón porque no me parece bien, pero voy a votar en blanco porque no me gusta ninguno de los dos candidatos”, dijo a la AFP esta mujer de 62 años.

“Uno me parece un desquiciado irrespetuoso y el otro no me parece buena persona. Conocemos su accionar de hace muchos años, me parece irrespetuoso desde otro punto distinto”, señaló.

Agobiada por su peor crisis económica en décadas, Argentina elegirá presidente este domingo entre el ministro de Economía peronista Sergio Massa, bajo cuya gestión la inflación anualizada llegó a un 143% y la pobreza a un 40%, y el líder libertario y ultraderechista Javier Milei, que promete eliminar el Banco Central y dolarizar la economía.