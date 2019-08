Ellas dejan la huella latina en la política de EE. UU.

Para ese momento, Julia tenía 14 años, estaba en secundaria y quedó “impactada”: Sonia era un sí se puede. Nueve años después ella estaría tocando la puerta de más de 100.000 casas con ayuda de los 800 voluntarios que se sumaron a su campaña para ser ese “sí es posible”. Y lo fue. No solo para ella, sino para otras mujeres de origen colombiano que alcanzaron a llegar a la política de ese país en el último año.

Salazar no es la única. Junto a Jessica Ramos fueron las dos primeras colombianas en llegar al Senado de Nueva York, un estado donde 4,4 millones de personas, de sus 19,3 millones de habitantes, son de origen extranjero, según datos de la oficina censo de ese país. Y de esa cifra de foráneos, 3,7 millones, como Salazar y Ramos, son latinas.

Ella es Julia Salazar. De padre bogotano y madre norteamericana, nació en Miami en un hogar de migrantes. Creció en Estados Unidos y lo colombiano que tiene lo aprendió de la familia de su papá, un piloto que hacía vuelos entre los dos países, y que la mantuvo conectada con las raíces que dejó en la sabana. No habla español, pero lo entiende y se siente orgullosa de ser una “latino women”.

Mientras Nathalia Fernández cuenta su historia, las palabras en español e inglés se hilan en una sola frase. Cuando logra terminar una idea su rostro se alumbra con una amplia sonrisa. Ella quería hacer la entrevista en español para ensayar su idioma natal, que practica cuando viaja a Magangué, Bolívar, un municipio situado a las orillas del río Magdalena donde nació su mamá.

Su acento tiene más que un aura de la costa colombiana porque también es de descendencia cubana: su papá llegó a Estados Unidos cuando era niño, donde conoció a su mamá. Su español lo aprendió en familia, en su casa en Nueva York, en los viajes a Magangué, en las visitas a la finca de su abuelo, en Bogotá o hablando con otros migrantes latinos.

De todas, esta mujer de 31 años fue la primera en convertirse en oficial electa, el 24 de abril de 2018, en unas elecciones atípicas para suplir una vacante que se abrió en la Asamblea del Bronx. Ya para los comicios de noviembre de 2018, el voto demócrata la ratificó en el cargo. “Todos me decían que era la primera colombiana en entrar al New York State Goverment. Me siento orgullosa”, dijo.

Fernández, quien había pasado por el trabajo comunitario con adultos mayores, la oficina de la Gobernación y la jefatura del equipo del exasambleísta Mark Johns, vio llegar a las otras mujeres a los cargos públicos, latinas que hacen política en un país con un presidente como Donald Trump, reconocido por su discurso misógino y xenófobo que lo ha llevado hasta efectuar redadas contra migrantes indocumentados.

Y justo el mandato del republicano fue el motivo por el que terminó aspirando a un cargo público. “Su llegada enojó a muchas e inspiró a otras que ahora se preparan, buscan que su voz sea escuchada y que estemos representados”. Ahora esta colombo cubana ajusta casi una década, de sus 31 años, trabajando al servicio de ese país.

Catalina cruz