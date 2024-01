La madre de una de las 8 mujeres colombianas –que habían sido reportadas como desaparecidas en México– insistió en que las jóvenes habrían sido retenidas por un grupo criminal. Esta versión contradice a las autoridades mexicanas, quienes ya descartaron que las mujeres hubieran estado secuestradas.

“No, ellas sí estuvieron retenidas, obvio fue en contra de la voluntad de ella porque esas niñas no querían estar ahí; las tenía un grupo, no sé qué grupo, no sé, pero sé que es algo ilegal”, relató la señora al medio Telereportaje XEVT de México.

La madre, quien prefirió proteger su identidad, relató que durante los nueve días que las jóvenes habrían estado cautivas, recibieron alimentos y un celular –que era utilizado por las ocho– para establecer comunicación con sus familiares.

“Estuvieron retenidas, les daban comida, sí, se quedaban dormidas, a ellas siempre les dieron un celular para que entre todas se lo turnaban, una cada hora lo tenían, como para poder comunicarse con nosotros”, añadió la madre.

En Colombia, el propio presidente Gustavo Petro afirmó que las ocho mujeres habían sido “retenidas por mafias en México” cuando confirmó el rescate en el estado mexicano de Tabasco.

Sin embargo, las autoridades mexicanas descartaron que se trató de un secuestro y, por el contrario, confirmó que las mujeres habían viajado hacia Norteamérica para realizar trabajos como damas de compañía. Por esta misma razón activarán el mecanismo de deportación, pues en el control migratorio las mujeres dijeron que su visita a México obedecía a turismo y no a un trabajo que les dejaría réditos económicos.

La madre de la joven colombiana, por su parte, insistió en que su hija la llamaba a contarle las angustias que pasaba encerrada.

“Ella me decía, mamá, estamos aburridas de estar aquí encerradas; siempre lloraban, todas las niñas al momento que charlaban con nosotros, siempre lloraban, angustiadas. Las personas que las tenían, gracias a la presión de la opinión pública, las liberaron. Pero no hubo un rescate, eso jamás lo hicieron”, puntualizó la madre.