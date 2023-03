“México es peor que el Darién”: sube cifra de colombianos que migran a Estados Unidos

Leonel cumplió su sueño americano el 3 de marzo. Después de cuatro meses de travesía terrestre desde Manizales a la frontera entre México y Estados Unidos, pisó ese país de forma regular como uno de los escasos beneficiados del programa CBP One que implementó la Casa Blanca para permitir ingresos de migrantes a cuenta gotas pese a que la frontera está cerrada.

Él es uno de los 61.813 colombianos que ha llegado a esa zona limítrofe en lo que va de 2023, un número que equivale casi a la mitad de quienes fueron interceptados en 2022 (130.971) de acuerdo con las cifras oficiales de la patrulla fronteriza CBP.

Arribó con su esposa Carolina, después de dejar a sus hijos de 3 y 7 años al cuidado de la suegra en el Eje Cafetero. Su meta es enviar a Colombia dólares que se multiplican en el cambio a pesos porque las cuentas en la moneda local ya no les estaban dando para subsistir.

Los venezolanos y centroamericanos (hondureños, salvadoreños y guatemaltecos) son los que más llegan a esa aérea intentando conquistar Estados Unidos a cómo dé lugar. Y si bien entre el millón de migrantes que ha reportado la patrulla fronteriza este año los colombianos son minoría, los desplazamientos de los connacionales están superando sus propios récords (ver gráfico). Leonel y Carolina están en esas estadísticas.

“México es peor que el Darién”

El tiempo de viaje es una incertidumbre. Desde Manizales cruzaron por el Tapón del Darién a Panamá y desde allí caminaron y tomaron buses hasta la frontera, pero la mayoría de ese tiempo se la pasaron en México. Solo entrar a ese país desde Guatemala les tomó un mes porque los oficiales de migración mexicanos los detuvieron en cuatro ocasiones. Cada interceptación significaba deshacer los pasos y pasar la noche detenidos.

“El Tapón del Darién no fue una cosa del otro mundo, pero ya México sí fue más forzado. México es peor que el Darién porque no tienes el destino marcado en un solo día, tú no sabes cuánto vas a tardar”, relató Leonel.