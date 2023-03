Entre denuncias de abusos en las cárceles de Bukele, se cumple un año del régimen de excepción en El Salvador

Mauricio*, un hombre de 40 años que prefirió ocultar su identidad por seguridad, contó cómo pasó sus días en una celda con 70 personas en un espacio con capacidad solo para 20. También relató cómo un hombre con diabetes no recibía las inyecciones de insulina y murió en el calabozo que compartían . Además, explicó las aberrantes prácticas que los guardianes emplean para torturar a los presos que incluso, les pueden causar la muerte.

Muchos de ellos, al parecer, son personas inocentes que no tienen ninguna relación con los pandilleros a los que Bukele persigue. El diario El País de España publicó este 27 de marzo el testimonio de dos presos, un hombre y una mujer, que fueron liberados ante la falta de pruebas contundentes, pero a la espera de juicio, cuentan las precarias condiciones por las que atraviesan los reclusos en las cárceles salvadoreñas.

Al parecer la imagen de Bukele no se ha visto afectada por los señalamientos de violaciones a derechos humanos, por parte de organismos internacionales y nacionales, en el marco del régimen de excepción.

La mujer, de 53 años, que no colaboró con el procedimiento judicial porque, además de no tener pruebas en su contra, no le garantizaban la asistencia legal, aseguró que su detención fue motivada por liderar huelgas para que les dieran uniformes y les subieran el sueldo en su trabajo.

La encerraron con mujeres que tenían tatuajes que las identificaban con alguna pandilla y contó que, durante la primera noche, un policía les dijo: “Ahora ustedes son el blanco. Les puedo pegar un tiro ahora mismo y decir que se querían fugar”.

El régimen de excepción de Bukele ha recibido críticas de organismos internacionales por considerarse que ha propiciado abusos de las autoridades como lo narrado en los testimonios de Mauricio* y Dolores.

Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7.900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias.

“No es que andemos agarrando (capturando) a inocentes, o que andemos agarrando gente porque tiene un tatuaje. Nosotros salimos con nombre y apellido a buscar a nuestro objetivo y ese es el trabajo que se está haciendo de manera responsable”, contestó Villatoro.

Agregó que “ni el presidente, ni ningún otro funcionario del gabinete de Seguridad y menos los delegados del fiscal, los policías e investigadores vamos a dormir tranquilos si condenamos a un inocente”.

Hay 10 de 15 líderes de las pandillas tras las rejas

El ministro de Justicia y Seguridad señaló que, según los registros, son alrededor de 76.000 personas perfiladas como pandilleros e indicó que la “guerra” contra las maras, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992), ha permitido la captura de “10 de 15 líderes” de la Mara Salvatrucha (MS13), quienes “están enfrentando los procesos judiciales”.

Aseguró que “el corporativo criminalidad que representaban estas tres principales pandillas en El Salvador (la MS13, Barrio 18 facción Sureños y Revolucionarios) ya no existe”.