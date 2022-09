“Ahora que la Reina Isabel II ha muerto os recuerdo que la élite psicópata realiza rituales pedófilos satánicos. Obviamente no hay muchas pruebas de ello. Pero que no haya muchas, no quiere decir que no haya ninguna”, dice un tuit con 1.481 “me gustas” y 788 “retuits”.

HECHOS: El video forma parte de una campaña promocional de la serie estadounidense “The Royals” de 2015.

Una búsqueda inversa de la imagen demuestra que el video ya fue compartido en medios digitales en 2015, pero algunos solo informaban de su viralidad, sin precisar si era cierto o falso.