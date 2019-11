Noches de terror en la frontera

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) Franklin Duarte, dijo que el gobierno de Maduro no confía en militares, ni policías y ha dejado a estos grupos el control de la frontera. Dijo el parlamentario que lo “lamentable” es que la Fuerza Armada Nacional (FAN), permanezca “enconchada” en cuarteles porque no tienen la valentía de luchar en contra de los irregulares. “Salieron en San Antonio y Ureña a marcar casas de dirigentes de oposición y exhibieron armas de guerra”. Por su parte, la parlamentaria Karim Vera, dijo que “la única intención es sembrar terror e inmovilizar a quienes exigen un cambio político en el país”..