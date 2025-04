Cayeron por inocentes: El Times Square no apagará las luces de sus pantallas por 6 meses

La noticia fue tan difundida alrededor del mundo que, el mismo Monroy, realizó un video explicando que todo se trató de una broma que hizo ese día. Incluso la publicación la tituló “Mi noticia falsa del Día de los Inocentes que todos se creyeron pero que ninguno me dio los créditos”.

Si bien la noticia ya de por sí es poco creíble al ser este un importante centro turístico de la ciudad que visitan unas 330.000 personas al día —la mayoría turistas— y es una importante fuente de ingreso de la ciudad al cobrar incluso 40 dólares por 15 segundos de publicidad, el origen de esta información resultó ser una broma por el April Fool’s Day (Día de los Inocentes, en español) que se celebra en EE. UU. el 1 de abril y que publicó la página turística Insight The City New York manejada por el periodista Rafa Monroy.

También entregó datos como que esta medida permitiría ahorrar hasta 1.2 millones de dólares en consumo energético, según datos preliminares del Departamento y se abriría un proyecto para diseñar pantallas más sostenibles y silenciosas en el tiempo.

La publicación de Monroy fue tan bien lograda que en la publicación donde se anunció el apagón masivo del Times Square se citó a la Alcaldía de Nueva York. Al ver la noticia en diferentes medios de comunicación y en las redes sociales, EL COLOMBIANO indagó en las instituciones gubernamentales estadounidenses y no encontró ningún tipo de información que confirmara este anuncio.

Durante la búsqueda, la Inteligencia Artificial tampoco encontró suficiente información para apoyar esta teoría del apagón. ChatGPT respondió: “No hay fuentes oficiales que confirmen que Times Square apagará sus pantallas por 6 meses. La información parece provenir de publicaciones en redes sociales y artículos no verificados, pero no está respaldada por comunicados del gobierno de Nueva York, la Times Square Alliance ni empresas asociadas como TSX Entertainment. En 2020, hubo un apagón breve por una protesta, y en 2023 se discutió reducir la contaminación lumínica, pero no hay registros de un plan para 2025”.