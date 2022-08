Victor Zamora Mesía

Exministro de Salud de Perú

Entrevista

“La única arma que tenemos ahora es la comunicación”

Victor Zamora Mesía

Exministro de Salud de Perú

¿A qué cree que se deba que Perú sea, proporcionalmente, el tercer país con más contagios de viruela del mono?

“Creo que es el efecto combinado de varios factores. Unos son los factores estructurales que ya se revelaron durante la pandemia del covid-19. El Perú tiene uno de los sistemas de salud más precarios, fragmentados y frágiles de Latinoamérica. Esto se debe a la muy pobre inversión que existe en la salud pública. Invertimos 3,1 % del PIB en salud, la mitad de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). A pesar de que el Ministerio de Salud siempre ha tenido éxito vigilando la enfermedad, ha sido incapaz de controlarla. En un primer momento, porque los mensajes que se han dado para mitigar el virus no han estado dirigidos a la población más vulnerable, que como todos sabemos son los hombres que tienen sexo con otros hombres, con múltiples parejas y prácticas de riesgo”.

¿Cómo proteger a estas minorías sin discriminarlas?

“Hay que empezar por el hecho de que esta comunidad tiene derechos. Uno de esos derechos es a ser informada y ser orientada. No hacerlo es discriminatorio y homofóbico, porque no se les está reconociendo un derecho. Esta orientación a población altamente vulnerable no se ha dado. Hoy no solamente no se ha dado porque se consideró que estos mensajes podían tener un efecto discriminador con esta población, también creo que el Perú, y esta gestión en particular, es homofóbico. Ha hecho poco o casi nada para proteger a esta población. Y no lo ha hecho porque esta comunidad ha sido históricamente relegada de la política pública”.

¿Qué estrategias se pueden usar para garantizar ese derecho?

“Con el VIH una de las estrategias más potentes para controlar los riesgos de la transmisión sexual, ha sido el uso de promotores pares. Es decir, otros hombres de esas comunidades que puedan reducir las conductas de riesgo. En este caso particular, la mayor conducta de riesgo es el sexo con múltiples parejas desconocidas. Si se usan estos promotores de salud adecuadamente entre su comunidad, serían un arma potente que ya ha mostrado ser eficaz para VIH / Sida y otras enfermedades de transmisión sexual”.

Usted mencionaba que sí se ha vigilado el virus relativamente bien, ¿por qué entonces no han podido controlarlo?

“El sistema de salud peruano tiene una fortaleza, cuenta con una gran comunidad de profesionales entrenados en epidemiología. En este caso particular, la red de laboratorios está recibiendo muestras y procesándolas con oportunidad. Pero la epidemiología no solo se trata de vigilar la presencia del fenómeno, sino actuar sobre él. La epidemiología otorga los datos que permiten tomar decisiones sobre dónde se está produciendo, quiénes son los más afectados y cómo se está transmitiendo la enfermedad. Todos esos datos hoy se conocen. Esta información debería orientar a quienes toman las decisiones de política pública. Y ante la ausencia de un aislamiento efectivo y el eventual inicio de la vacunación dentro de un año, la única arma que tenemos en este momento es la comunicación”.

¿Por qué están tan demoradas las vacunas contra este virus? En Latinoamérica se están haciendo esfuerzos con la Organización Panamericana de la Salud...

“A pesar de que la Organización Panamericana de la Salud tiene una historia y una estrategia fuerte de compra de vacunas a través de su Fondo Rotatorio, el mecanismo no es suficiente para competir en un mercado ávido de un producto escaso. En este caso particular, la vacuna es producida por una empresa nórdica, cuyos lotes están prácticamente comprometidos incluso para Estados Unidos, que ha pedido un envío de 2,5 millones de vacunas de manera urgente. A ellos les estaría llegando en el primer trimestre de 2023. Si para ese país van a llegar el próximo año, se imaginará cuál es la situación del resto que estamos en la cola, por más de que estemos organizados en el Fondo Rotatorio”.