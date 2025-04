Vaticano revela cómo fueron las últimas horas de vida del papa Francisco: esto dijo antes de morir

Fue una aparición inesperada, teniendo en cuenta que su presencia no había sido confirmada por la Santa Sede y muchos suponían que el jesuita argentino no saldría debido a su delicado estado de salud después de un mes de haber sido dado de alta tras una larga hospitalización.

En esa conversación, Jorge Mario Bergoglio recordó que llegó a prepararse espiritualmente cuando tuvo que someterse a una cirugía. “Alguna vez que me pareció que podría haber riesgo me preparé, cuando tuve que hacer una operación que era riesgosa”, explicó.

Bergoglio —que con 21 años sufrió una pleuresía aguda que le supuso la ablación parcial del pulmón derecho y era conocido por sufrir de una ciática crónica que le hacía cojear vistosamente— gozó pese a todo de relativa buena salud hasta 2023.

Ese año estuvo hospitalizado dos veces. Su estado de salud se debilitó significativamente y lo obligó a desplazarse en silla de ruedas.

Aunque dijo no tenerle miedo al hecho de morir, sí expresó un deseo sobre cómo quería que ocurriera ese momento: “Le pedí al Señor que no me agarre inconsciente, eso no, que al menos la vea a venir. Dicen que es raro que exista el miedo a la muerte, el miedo es verla venir para saber el fin”.

Sobre lo que podría haber después de la muerte, Francisco también compartió su visión de fe: “Debe haber una luz muy grande, una felicidad muy grande, un encuentro muy grande en el camino del encuentro con Dios”, dijo en esa entrevista.

Finalmente, según el Vaticano, Francisco tuvo “una muerte discreta, casi repentina, sin largas esperas ni demasiado clamor”.