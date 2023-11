Para Bullrich el mensaje del presidente de Colombia resulta bastante desafortunado en estos momentos. Considera que no han estado a la altura de un jefe de Estado y que el tono de su tuit estuvo “un poco pasado”, pues ella no cree que Milei deba de ser catalogado como un líder de ultraderecha, así que cree que el presidente Gustavo Petro está politizando la relación de Argentina y Colombia, que “no tiene por qué tener” , dijo en entrevista para Blu Radio.

Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos... el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad. https://t.co/TCqBPLSkkO

Sus declaraciones llegan después de que el jefe de Estado escribiera en su cuenta de X lo siguiente: “Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad . Triste para América Latina y ya veremos... el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad”, escribió el mandatario.

Por lo cual, recordó la excandidata, los dos países siempre han tenido buena relación, así que no cree que existan motivos para que eso cambie con la llegada de Javier Milei al poder.

Así que están dispuestos a trabajar y colaborar para que el plan de este nuevo gobierno se lleve a cabo en su totalidad. En especial para que la Argentina siente las bases de su economía en el capitalismo liberal, y no en un modelo de privilegios, como al parecer venía funcionando desde hace varios años con los anteriores gobernantes. Espera que con este nuevo sistema, se valoren el mérito y el esfuerzo, y se erradique el clientelismo y el asistencialismo.

Sobre las críticas que ha recibido Milei desde que se conocieron los resultados electorales, especialmente por propuestas encaminadas a un posible recorte del gasto público de hasta un 15%, afirmó que el objetivo que tiene la propuesta permitirá entrar a revisar las partidas presupuestarias que reflejan los privilegios y la corrupción dentro del mismo sistema, sin hacer a un lado la población que más lo requiere.

“Cuando uno las mira son escandalosas, privilegios, subsidios a sectores que no tienen que estar subsidiados, pero la idea no es dejar desamparada a la gente que viene con subsidios. Hay algunos que son mentirosos, que son falsos, bueno, por supuesto que todo aquello que es producto de un sistema corrupto. Lo que pasa es que está tan deformado todo que uno ya no sabe qué es lo que ayuda y qué es lo que realmente es parte de un sistema de prebendas”, indicó.

Con una inflación de tres dígitos, y en medio de la peor crisis económica en dos décadas, un 55,7% de los argentinos decidió inclinarse por las promesas de cambio del “antisistema” Milei, contra el 44,3% que votó por Massa, el exministro de Economía que es señalado como uno de los principales responsables de la crisis inflacionaria de ese país.