El mandatario colombiano ha salido en defensa de Castillo y ha llegado a decir que este fue “arrinconado desde el primer día”. Incluso, al hablar de la ola de protestas que persisten, Petro manifestó que los policías de ese país son “como nazis que marchan contra su propio pueblo”.

Ante esa declaración, esta semana el jefe de Estado fue declarado persona no grata por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano. En diálogo con EL COLOMBIANO, la presidenta de ese cuerpo legislativo, María del Carmen Alva (Acción Popular), explicó los alcances de esa medida, criticó al mandatario y dejó entrever que puede ser uno de los financiadores de protestas y desmanes.

Si bien es un hecho político, ¿qué implicaciones tiene en términos prácticos la declaratoria de persona no grata?

“Hemos lamentado y rechazado las declaraciones del presidente Petro porque está ofendiendo a nuestra Policía. No es la primera vez que lo hace contra nuestro país y contra la presidenta Dina Boluarte, defendiendo al golpista-dictador Castillo. Para él es muy triste que su amigo Castillo ya no esté en el Gobierno. Desde la Comisión, con esta declaratoria, exhortamos a la Cancillería y al Ministerio del Interior para que evalúen el ingreso o no del presidente Petro al Perú, lo que implica que no lo inviten a eventos”.

¿Y la Cancillería podría tomar medidas más drásticas?

“Hoy a nivel de relaciones solo está el encargado de negocios, tanto en Colombia como en Perú. No vamos a restablecer embajadores hasta que Petro deje de hacer este tipo de declaraciones y pida disculpas.