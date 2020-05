Pilas: la infodemia se expande y también puede contagiarlo

A esas personas en Irán la infodemia se les manifestó cuando creyeron en una noticia falsa que decía que tomar licor adulterado ayudaba contra el coronavirus. Le hicieron caso y su cuerpo no soportó los embates de una supuesta cura que no tenía ningún argumento científico. El problema es que, tal como con la pandemia, en todo el mundo hay un riesgo alto de contagio de esa otra condición.

Si usted ha escuchado alguna de estas informaciones o, por qué no, la replicó, ya tuvo su primer contacto con la infodemia. ¿China creó el coronavirus en un laboratorio? La respuesta, hasta ahora, es negativa, porque no hay pruebas científicas a esa afirmación. Si posiblemente lo escuchó de algún funcionario de la Casa Blanca, como el presidente Donald Trump, debe saber que él tampoco las ha presentado.

Ya la OMS aclaró ese debate y también otros más: es falso que el coronavirus no pueda transmitirse en zonas calientes con climas húmedos, tampoco por los mosquitos o los perros, consumir ajo no le ayudará a prevenirlo y los antibióticos no funcionan para tratarlo porque no se trata de una bacteria. Mucho menos esos tratamientos milagrosos, que aún no han sido evaluados por otros pares académicos ni ha sido comprobada su efectividad para controlar la covid-19 en un ensayo clínico controlado.

Francisco Javier Díaz, virólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, comenta que para un ciudadano que no tiene acceso a información científica es difícil distinguir qué es real y qué no, por lo que recomienda buscar fuentes oficiales como la OMS, los centros de control de enfermedades, el Ministerio de Salud o los medios porque “lo que sale de redes sociales, más cuando son opiniones muy radicales, son motivo para desconfiar”.

El profesor Díaz hace una lista de otras informaciones que, si decide creer como la de Irán, lo pueden contagiar de infodemia: el agua caliente con limón o bicarbonato para tratarlo y otras curaciones milagrosas que le resulten difíciles de creer.