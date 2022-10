No solo pasa en Colombia. En Inglaterra, la primera ministra, Elizabeth Truss, fue noticia y blanco de críticas en redes sociales la semana pasada por usar zapatos “informales”.

Truss asistió el pasado 4 de octubre a la conferencia anual del partido Conservador vistiendo ropa casual y unos tenis blancos. Con esa misma ropa, horas más tarde, atendió una entrevista con Sky News.



Los zapatos de la Primer Ministra no pasaron desapercibidos. El diario inglés The Guardian hizo una nota sobre el uso de tenis deportivos en políticos y empresarios. Incluso, revelaron la marca y el precio de los zapatos: unos Reiss de 138 libras esterlinas que, en pesos colombianos, cuestan aproximadamente 700 mil pesos.



En Twitter también hubo comentarios al respecto: “¿Liz Truss usó tenis para sus entrevistas individuales con los medios de difusión para poder escaparse sin que la atraparan si no sabía las respuestas?” escribió alguien.