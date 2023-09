Y no fue al azar porque Rubiales y Morgan comparten ideas en común como la lucha contra el “falso feminismo” que el exdirigente denunció en su discurso ante la Asamblea de la RFEF hace un par de semanas cuando aseguró hasta cinco veces que “no iba a dimitir”... Y ante la presión terminó haciéndolo, aunque no lo admitió así, pues justificó su renuncia a “porque no quiero continuar mi trabajo (...) Mi familia y amigos me dicen que tengo que centrarme en mi dignidad y continuar con mi vida, que si no haré daño a la gente que quiero y al deporte que amo”.