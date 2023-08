Recientemente apoyó al Congreso, que rechazó una donación de 38 millones de euros para un proyecto educativo por utilizar el lenguaje inclusivo.

“A los niños no se les puede inculcar desde temprana edad que el que quiere ser niño se sienta niño y el que se sienta niña sea niña, no. El sistema escolar no puede modificar eso (...) Valoramos cuando viene alguien a donar dinero, pero el dinero no puede condicionar nuestro estilo de vida y nuestras creencias”, dijo.

Durante su acto de posesión, Peña prometió combatir la corrupción en su país.

“Yo tengo la convicción de que los problemas de corrupción se resuelven con una justicia independiente, imparcial y rápida”, dijo Peña en su discurso de investidura, a la vez que prometió implementar “una política clara, contundente, inquebrantable pro transparencia”.