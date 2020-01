Reino Unido da un paso adelante camino al Brexit

El próximo 31 de enero. tras 42 meses del referendo en el que el 25 % de la población votó a favor del Brexit, el Reino Unido saldrá de la Unión Europea (UE) para convertirse en su fuerte competidor comercial y financiero. Así lo hizo posible ayer la Cámara de los Comunes al aprobar por 330 votos contra 231 el acuerdo presentado por el primer ministro Boris Johnson.

La votación sin precedentes pone fin, no solo a la fracturada relación entre ese país y el bloque continental, sino a una profunda crisis política que tumbó a los exprimeros ministros David Cameron y Theresa May, quienes no concretaron la aprobación de un proyecto de ley que trazara una ruta clara y efectiva para salir de la Unión Europea.

La votación favorable al acuerdo es fruto de la aplastante victoria de Johnson, líder del Partido Conservador, en las elecciones generales del pasado 12 de diciembre, en las que ganó 350 de las 650 curules del Parlamento bajo la promesa de campaña de impulsar un Brexit duro, que fuera implementado en el menor tiempo posible.

Al término de la sesión parlamentaria, según informó AFP, el ministro encargado del Brexit, Steve Barclay, afirmó que “este proyecto de ley asegurará nuestra salida de la UE con un acuerdo que dé certeza a las empresas, proteja los derechos de nuestros ciudadanos y garantice que recuperemos el control de nuestro dinero, nuestras fronteras, nuestras leyes y nuestra política comercial”.