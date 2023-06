En su pronunciamiento, que se revistió como una forma de dar tranquilidad a su ciudadanía –de la cual emana cierto rechazo a la sangrienta invasión que desplegó sobre Ucrania hace año y medio–, advirtió que la unidad de su país no está en juego.

La rebelión de Prigozhin, un multimillonario otrora aliado de Putin, duró 24 horas y terminó el sábado. Y aunque Prigozhin no reveló su paradero, según un acuerdo alcanzado el sábado con el Kremlin –con mediación del presidente bielorruso Alexander Lukashenko–, el mercenario debería exiliarse a Bielorrusia.

“El objetivo de la marcha era no permitir la destrucción del grupo Wagner y responsabilizar a aquellos que con sus acciones poco profesionales cometieron un número considerable de errores” en Ucrania, dijo en el mensaje de 11 minutos.

Según él, la marcha de sus hombres hacia Moscú “ha evidenciado graves problemas de seguridad” porque pudieron apoderarse sin resistencia del cuartel del Ejército en Rostov y de otras instalaciones militares. recorriendo 780 kilómetros antes de detenerse a 200 kilómetros de Moscú.

Si las fuerzas de Wagner no avanzaron más fue, según Prigozhin, para no “derramar sangre rusa”. También dijo que no quería “derrocar el poder” y que tenía el apoyo de los civiles que se cruzó durante la marcha.