Los responsables de la diplomacia rusa y ucraniana se reunieron este jueves en Turquía, por primera vez desde el inicio de la invasión rusa hace dos semanas, un día después del terrible ataque contra un hospital pediátrico en la ciudad de Mariúpol, que dejó al menos tres muertos, entre ellos una niña.

Los ministros de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y ucraniano, Dmytro Kuleba, se reunieron en presencia de su homólogo turco, Mevlüt Cavusoglu, en Antalya, un balneario turco del sur del país. Se trata de la primera reunión entre dos responsables de alto nivel de Ucrania y Rusia desde el inicio de la ofensiva de Moscú, hace exactamente dos semanas.

“Quiero repetir que Ucrania no se ha rendido, no se rinde y no se rendirá”, dijo Dmytro Kuleba a la prensa tras el encuentro al lamentar que no hubo avances para un alto el fuego. “Hemos mencionado un alto el fuego pero no hubo avances en ese sentido”, declaró a la prensa, añadiendo que, sin embargo, habían decidido con Lavrov “proseguir sus negociaciones en este formato”.