El senador estadounidense por Carolina del Sur Tim Scott lanzó este lunes su candidatura para convertirse en el primer presidente republicano negro, y prometió luchar por el regreso del estilo de vida estadounidense que dice está bajo amenaza con el demócrata Joe Biden.

El senador, de 57 años, trae una historia de vida inspiradora a la campaña, pues se crió en medio de la pobreza y en un hogar monoparental hasta llegar a convertirse en uno de los republicanos más influyentes del país.

“Joe Biden y la izquierda radical están atacando cada peldaño de la escalera que me ayudó a subir y esa es la razón por la que anuncio que aspiro a la presidencia de Estados Unidos”, dijo Scott en medio de vítores de seguidores en su natal North Charleston.

“Ellos atacan nuestro valores estadounidenses, nuestras escuelas, nuestra economía y nuestra seguridad. Pero no mientras yo esté, no en mi periodo. Eso no funcionará. No me puedo quedar de brazos cruzados mientras esto pasa en Estados Unidos”.

Scott ha pasado meses recorriendo los estados considerados cruciales para ganar impulso temprano en la carrera por las primarias de su partido, subrayando su fe cristiana y su perspectiva como el único afroestadounidense republicano en el Senado.