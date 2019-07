Así fueron los últimos minutos del submarino argentino San Juan

Un informe publicado por la Comisión del Congreso designada para este caso, luego de 16 meses de trabajo, no logró poner punto final a la historia de lo que ocurrió con la nave y sus 44 tripulantes antes del colapso que los hundió hasta 907 metros de profundidad, según el hallazgo de los restos del submarino que hizo el 17 de noviembre la empresa Ocean Infinity.

La instrucción que recibió desde la base por parte del Jefe de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos, Hugo Miguel Correa, fue regresar a Mar del Plata, de donde habían partido, y mantener a los controladores informados de su posición. En algún momento después de eso, el Ara San Juan volvió a sumergirse. No volvió a la superficie.

Celso Vallejos, encargado de leer las ondas de sonido para navegar el Ara San Juan, era de alguna forma “los ojos y los oídos del submarino”, cuenta su hermana, Marta, en conversación con EL COLOMBIANO.

Desde la desaparición, ella y su familia han perseguido una respuesta: qué fue lo que él –el primero en enterarse que algo iba mal– vio y escuchó la noche del 14 y la madrugada del 15 de noviembre.

Para Marta, la verdad está lejos del informe presentado por la Comisión del Congreso. Este, señala “responsabilidades compartidas” en la cadena de mando de la Armada frente al accidente.

“Es más fácil echarle la culpa a la gente que ya no está”, dice Marta. Para ella, aún hay muchas preguntas sobre la responsabilidad del gobierno en la “desaparición de 44 personas en época de democracia”.

Mientras su hermano siga en un punto incierto del océano, sin que se sepa lo que sucedió ese día, ella no se cree capaz de hacerle duelo. “Es muy difícil si no hay un cuerpo”, dice. La suya, y la de los familiares de los otros 43 tripulantes, es en esencia esa búsqueda, la de un cuerpo, lo único que puede probar que alguien no dejó de existir sin más