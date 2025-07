Gran incendio en el escenario principal del Tomorrowland en Bélgica

El relato estaría visible en toda la escenografía y hasta una novela/fanzine especial titulada “The Odes of Orbyz”, que explica los orígenes de esta historia.

Y añadieron: “Estamos centrados en encontrar soluciones para el fin de semana del festival (viernes, sábado y domingo). Les comunicaremos más actualizaciones e información detallada lo antes posible”.

Para este espectáculo se presentarían artistas como Martín Garrix, Alok, Axwell, Vini Vici, Sub zero project, Nicky Romero, Anyma, Charlotte the whitte, Maddix, entre otros.