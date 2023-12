Guyana y Venezuela “acordaron que directa o indirectamente no se amenazarán, ni utilizarán la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia, incluidas las derivadas de cualquier controversia existente entre ambos Estados”, indicó parte de una declaración conjunta leída por Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, sitio donde se desarrolló el encuentro de los mandatarios.

Un acuerdo para no llegar a una confrontación armada por el territorio de Esequibo fue firmado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su homólogo de Guyana, Irfaan Ali, quien celebró que se zanjara parte de la discusión sobre la soberanía de este territorio limítrofe entre ambos países de manera pacífica, pero aún tiene reservas en cuanto a la posición del presidente venezolano sobre el deseo de apropiarse de esa parte de la frontera.

“Guyana no es el agresor, Guyana no está buscando la guerra, Guyana se reserva el derecho de trabajar con nuestros aliados para garantizar la defensa de nuestro país”, señaló Ali en una rueda de prensa posterior, sin ceder en su posición sobre el diferendo.

“Ya hemos dejado claro que la CIJ va a decidir la controversia en torno a las fronteras de Guyana y Venezuela. Nos mantenemos firmes en este asunto y no está abierto a discusión”, dijo Ali. La situación es que Venezuela desconoce la jurisdicción de la CIJ en el caso, y ese el más grande temor, pues si un freno, en cualquier momento Maduro podría ordenar la ocupación del territorio.

Para bajar la tensión entre ambos países fue necesaria la mediación de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, que instó a Maduro a no tomar medidas unilaterales. “Lo que no queremos en Sudamérica es una guerra, no necesitamos conflicto”, dijo Lula al llamar al diálogo y citar para marzo de 2024 una reunión de revisión de lo pactado entre Venezuela y Guyana por el Esequibo.