Cuatro días de una oscuridad agónica

Juan Guaidó , presidente interino de Venezuela, señaló que son 15 los fallecimientos “y 15 mil pacientes renales en riesgo porque sin electricidad no se pueden hacer la diálisis”.

Lo dramático o dantesco, si se quiere entrar a calificar esta nueva emergencia, es que por el solo hecho de que no haya electricidad han muerto, por lo menos, 25 personas cada día. Eso sin sumarle las dificultades del sector salud que tienen los profesionales médicos, angustiados por la ausencia de medicinas y tecnologías para atender a los enfermos.

Para dimensionar lo que pasa, en un ejercicio desde casa, puede cerrar sus ojos e imaginar que corre con su hijo en brazos hacia un hospital, pero allí no hay cómo atenderlo, porque la energía se fue, las medicinas escasean o ya no existen y los médicos, aunque tienen la mayor voluntad de cumplir con su misión, no tienen cómo maniobrar. Eso lo viven a diario en este país.

La crisis energética que se vive desde el jueves ya se convirtió en un sinónimo de muerte. Aunque las cifras varían, se habla de al menos 100 fallecidos en hospitales por cuenta de la ausencia del servicio, pero como reflejo de la convulsión que se vive en este país, los datos no cuadran y el régimen aún no da reporte.

“Siento mucho todo lo que estamos viviendo... no tengo palabras para aquellos que han sufrido todas estas horas sin luz situaciones críticas y de emergencia”, publicó una venezolana residente en Medellín, como un pequeño relato de lo que padecen los venezolanos, sin importar si lo viven en carne propia o si están afuera pensando en sus familiares, como los cerca de tres millones que han migrado en los últimos dos años, según Naciones Unidas.

Lo mismo sucedió con Eduardo Ponte , editor Web del diario El Nacional (que desde el 14 de diciembre del año pasado solo está disponible en internet por falta de papel), quien simplemente contestó los mensajes de Whatsapp, pero no atendió llamadas ni conversaciones extensas. Su razón: “poca señal, poca pila”.

La ausencia del fluido eléctrico no respeta a nadie. Los aeropuertos funcionan con plantas eléctricas, aunque el abasto no ha sido suficiente y, aunque el régimen dice que trabaja en recuperar el servicio, lo cierto del caso es que ayer, a las 11:18 de la mañana, no se veía un solo avión por el cielo venezolano (ver foto).

Esto quedó claro al revisar el portal flightradar24.com, el cual permite monitorear los vuelos en todo el mundo. No obstante, hacia las 11:30 de la mañana, en los radares apareció un avión tipo Cessna 560x, aunque en la información del radar mundial no se identificó la ruta de la aeronave.

Sin embargo, tras hacer seguimiento a la ruta del vuelo, se pudo establecer que salió de una zona conocida como El Peaje, ubicada en la autopista Regional del Centro, que conecta a Caracas con Valencia y es la autopista más transitada en esta región del país.

Con una velocidad constante de 364 kilómetros por hora y a una altura promedio de 40 mil pies (12.192 kilómetros), tras poco más de cuatro horas de vuelo, aterrizó a las 3:49 de la tarde en la Terminal de Carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá (Panamá), pero, al no tener identificación, lo más probable es que haya sido un vuelo privado.

Ante esto, la periodista González señaló que las aerolíneas se están negando a volar, “aunque algunos han estado despegando desde el aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía”, no obstante, dice que su corresponsal en el estado de Vargas le indicó que desde el viernes no se han visto vuelos por los aires, lo que permite concluir que a este país que lleva cuatro días sin energía se le están muriendo los enfermos, sus familias no se pueden comunicar por las fallas en los servicios de telefonía e internet y ahora tampoco podrán viajar. Sigue el drama.