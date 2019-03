“Rusia tiene que irse de Venezuela”: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó este miércoles a Rusia a retirarse de Venezuela, después de que Moscú enviara el fin de semana pasado aviones con personal y equipos militares en “cooperación” con el gobierno de Nicolás Maduro, desconocido por un bloque internacional liderado por Washington.

Las declaraciones las hizo durante su reunión con Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, al cual tanto Estados Unidos como cerca de 50 países reconocen como presidente interino.

Lea también: Rusia admitió haber enviado militares y municiones a Venezuela

Trump insistió en que “todas las opciones están sobre la mesa” para presionar por la salida de Maduro, una frase que viene repitiendo desde hace meses al ser consultado sobre una eventual intervención estadounidense en Venezuela, pero que esta vez pronunció con gran énfasis.

“En este momento están bajo mucha presión. No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada. No tienen electricidad”, dijo Trump sobre Venezuela, afectada por un masivo apagón desde el lunes, poco después de la peor falla eléctrica de su historia, que duró casi una semana.

“Temo por la vida de mi esposo”

La esposa de Guaidó, quien el jueves se reunirá en Mar-a-Lago, Florida, con la primera dama estadounidense, Melania Trump, destacó la gravedad de la situación en su país: “Venezuela está pasando por una crisis muy grave”, dijo, atribuyendo la muerte de niños por falta de luz, comida y medicinas al gobierno de Maduro.

Además, agregó que teme por la vida de su esposo y denunció un atentado contra él el pasado martes en la noche, cuando salía de la sede del Parlamento.

La caravana en que viajaba Guaidó en Caracas fue violentada al salir de la sesión de la Asamblea Nacional, un ataque condenado por Washington, que dijo estar vigilante ante la acción de “las pandillas armadas e ilegales de Maduro conocidas como colectivos”.

La semana pasada, el jefe del gabinete de Guaidó, Roberto Marrero, fue detenido por agentes de inteligencia de maduro.